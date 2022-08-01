Україна отримала перші пів мільярда євро траншу від ЄС — Finance.ua

Україна отримала перші пів мільярда євро траншу від ЄС
У понеділок на рахунок Національного банку надійшла перша половина мільярдного траншу від Європейського союзу, у вівторок очікується друга.
Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.
«Перший транш у 500 млн євро вже зарахований на рахунок НБУ. Надходження другого траншу очікуємо завтра», — повідомив Шмигаль.
Він нагадав, що допомога у 1 млрд євро є частиною великого пакету підтримки України в подоланні фінансових наслідків війни на суму 9 млрд євро. Кошти допоможуть у фінансуванні першочергових бюджетних потреб, додав премʼєр.
Довідка Finance.ua:
- Рада Євросоюзу 12 липня підтримала виділення 1 млрд євро макрофінансової допомоги для України на підтримку економіки в умовах війни;
- ця сума є першим траншем виняткового пакета макрофінансової допомоги на загальну суму 9 млрд євро;
- країни ЄС підготували такий резервний варіант після того, як Єврокомісія не змогла отримати згоду Німеччини на пакет, який передбачає 8,8 мільярда євро позик.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поділитися новиною