Україна отримала перші пів мільярда євро траншу від ЄС — Finance.ua
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Україна отримала перші пів мільярда євро траншу від ЄС

Казна та Політика
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Україна отримала перші пів мільярда євро траншу від ЄС
Україна отримала перші пів мільярда євро траншу від ЄС
У понеділок на рахунок Національного банку надійшла перша половина мільярдного траншу від Європейського союзу, у вівторок очікується друга.
Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.
«Перший транш у 500 млн євро вже зарахований на рахунок НБУ. Надходження другого траншу очікуємо завтра», — повідомив Шмигаль.
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Він нагадав, що допомога у 1 млрд євро є частиною великого пакету підтримки України в подоланні фінансових наслідків війни на суму 9 млрд євро. Кошти допоможуть у фінансуванні першочергових бюджетних потреб, додав премʼєр.

Довідка Finance.ua:

  • Рада Євросоюзу 12 липня підтримала виділення 1 млрд євро макрофінансової допомоги для України на підтримку економіки в умовах війни;
  • ця сума є першим траншем виняткового пакета макрофінансової допомоги на загальну суму 9 млрд євро;
  • країни ЄС підготували такий резервний варіант після того, як Єврокомісія не змогла отримати згоду Німеччини на пакет, який передбачає 8,8 мільярда євро позик.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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