Україна отримала перші пів мільярда євро траншу від ЄС — Finance.ua

Україна отримала перші пів мільярда євро траншу від ЄС Вчора 15:05 — Казна та Політика

Україна отримала перші пів мільярда євро траншу від ЄС

У понеділок на рахунок Національного банку надійшла перша половина мільярдного траншу від Європейського союзу, у вівторок очікується друга.

Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

«Перший транш у 500 млн євро вже зарахований на рахунок НБУ. Надходження другого траншу очікуємо завтра», — повідомив Шмигаль.

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Він нагадав, що допомога у 1 млрд євро є частиною великого пакету підтримки України в подоланні фінансових наслідків війни на суму 9 млрд євро. Кошти допоможуть у фінансуванні першочергових бюджетних потреб, додав премʼєр.

Довідка Finance.ua:

Рада Євросоюзу 12 липня підтримала виділення 1 млрд євро макрофінансової допомоги для України на підтримку економіки в умовах війни;

ця сума є першим траншем виняткового пакета макрофінансової допомоги на загальну суму 9 млрд євро;

країни ЄС підготували такий резервний варіант після того, як Єврокомісія не змогла отримати згоду Німеччини на пакет, який передбачає 8,8 мільярда євро позик.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда За матеріалами:

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