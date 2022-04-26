Україна отримала офіційний статус у європейській мережі передачі електроенергії ENTSO-E — Finance.ua

Україна отримала офіційний статус у європейській мережі передачі електроенергії ENTSO-E

Вчора 20:00 — Енергетика

НЕК «Укренерго» набула статусу члена-спостерігача ENTSO-E, європейської мережі операторів системи передачі електроенергії. Підписання угоди відбулося 26 квітня у Варшаві.

Як зазначили у пресслужбі, «статус члена-спостерігача дозволить НЕК „Укренерго“ приєднатися до міжнародного об’єднання європейських операторів системи передачі».

Як член-спостерігач український оператор зможе брати участь у засіданнях регіональної групи ENTSO-E «Континентальна Європа». Представники компанії зможуть увійти до робітничих та експертних груп ENTSO-E, що займаються питаннями розвитку ринку електроенергії, балансування, допоміжних послуг, електронного обміну даними, розвитку кіберзахисту в електроенергетичному секторі, інтеграції відновлюваних джерел енергії тощо.

У заході взяли участь комісар ЄС з питань енергетики Кадрі Сімсон, президент ENTSO-E Ерве Лафайє, представники Польщі, керівництво НЕК «Укренерго» та інші.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.