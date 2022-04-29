Україна отримала грант на майже 90 мільйонів євро з фонду Світового банку: на що витрачатимуть кошти — Finance.ua

Україна отримала грант на майже 90 мільйонів євро з фонду Світового банку: на що витрачатимуть кошти

Вчора 12:41 — Особисті фінанси

Сьогодні до України надійшло грантове фінансування у розмірі 88,5 млн євро. Ці кошти було надано з Цільового фонду донорів Світового банку в рамках Програми Другої позики на політику розвитку у сфері економічного відновлення для України.

Про це повідомили в Мінфіні.

Грантові кошти будуть спрямовані до загального фонду Державного бюджету України для забезпечення першочергових соціальних, гуманітарних видатків, видатків на охорону здоров’я, підтримки внутрішньо переміщених осіб.

Нагадаємо, 21 квітня міністр фінансів Сергій Марченко та Регіональний директор Світового банку у справах Східної Європи (Білорусь, Молдова та Україна) Аруп Банерджі підписали Угоду про надання Україні гранту з Цільового фонду в розмірі 88,5 млн євро.

Даний Цільовий фонд було створено Міжнародним банком реконструкції та розвитку і Міжнародною асоціацією розвитку.

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