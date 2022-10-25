Україна отримала дорожню карту для членства у системі Механізму цивільного захисту ЄС — Finance.ua
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Україна отримала дорожню карту для членства у системі Механізму цивільного захисту ЄС

Казна та Політика
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Україна отримала дорожню карту для членства у системі Механізму цивільного захисту ЄС
Україна отримала дорожню карту для членства у системі Механізму цивільного захисту ЄС
Україна отримала дорожню карту, щоб офіційно стати частиною системи Механізму цивільного захисту Європейського Союзу.
Про це інформує пресслужба МВС.
«В отриманому документі зазначені конкретні кроки, які мають бути зроблені в Україні, перед набуттям повноправного членства в системі. Тривалість процесу вступу залежить від обох сторін — і України, і Євросоюзу», — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, завдяки членству в цій системі наша держава зможе отримувати ще ефективнішу допомогу від європейських партнерів, а також допомагати іншим країнам.
Механізм цивільного захисту ЄС — це найбільша у світі система надання міжнародної оперативної допомоги при надзвичайних ситуаціях, у яку входять 32 країни, зокрема 28 членів Євросоюзу.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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