Україна отримала додаткові квоти на міжнародні вантажні автоперевезення на 2023 рік — Finance.ua

Україна отримала додаткові квоти на міжнародні вантажні автоперевезення на 2023 рік Вчора 15:14

Для здійснення міжнародних вантажних перевезень у 2023 році Україна отримала додаткові 100 базових квот.

Про це повідомила пресслужба Міністерства інфраструктури.

Ці квоти дозволять надалі безперешкодно виконувати перевезення вантажів автомобілями територіями країн-учасниць системи багатосторонньої квоти дозволів Європейської Конференції Міністрів Транспорту, або ЄКМТ.

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Загалом на наступний рік Україна матиме 475 базових квот. Це на 27% більше, ніж було у 2022 році та протягом кількох останніх років.

Зазначається, що таке рішення остаточно було ухвалено Групою з автомобільного транспорту Міжнародного транспортного форуму у Парижі. «Додаткові квоти дозволять покращити експортну спроможність України і дадуть можливість зберегти стабільні ланцюги постачання товарів між нашою країною і країнами-учасницями ЄКМТ», — зазначають у Мінінфраструктури.

Раніше цього року Україна уклала з ЄС угоду про «транспортний безвіз», який скасував спеціальні дозволи для здійснення українськими водіями двосторонніх та транзитних перевезень до 27 європейських країн.

Дозволи ЄКМТ потрібні перевізникам, які здійснюють рейси до 52 країн-учасниць ЄКМТ. Вони дають можливість здійснювати не лише двосторонні та транзитні перевезення вантажів, але й їх транспортування з/в треті країни.

Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну значна частина товарів експортується автомобільним транспортом. До прикладу, у вересні фізичний обсяг такого експорту склав 1,4 млн тонн.

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Економічна Правда За матеріалами:

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