Україна отримала додаткові квоти на міжнародні вантажні автоперевезення на 2023 рік — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Україна отримала додаткові квоти на міжнародні вантажні автоперевезення на 2023 рік

61
Для здійснення міжнародних вантажних перевезень у 2023 році Україна отримала додаткові 100 базових квот.
Про це повідомила пресслужба Міністерства інфраструктури.
Ці квоти дозволять надалі безперешкодно виконувати перевезення вантажів автомобілями територіями країн-учасниць системи багатосторонньої квоти дозволів Європейської Конференції Міністрів Транспорту, або ЄКМТ.
Читайте також
Загалом на наступний рік Україна матиме 475 базових квот. Це на 27% більше, ніж було у 2022 році та протягом кількох останніх років.
Зазначається, що таке рішення остаточно було ухвалено Групою з автомобільного транспорту Міжнародного транспортного форуму у Парижі. «Додаткові квоти дозволять покращити експортну спроможність України і дадуть можливість зберегти стабільні ланцюги постачання товарів між нашою країною і країнами-учасницями ЄКМТ», — зазначають у Мінінфраструктури.
Місце для вашої реклами
Раніше цього року Україна уклала з ЄС угоду про «транспортний безвіз», який скасував спеціальні дозволи для здійснення українськими водіями двосторонніх та транзитних перевезень до 27 європейських країн.
Дозволи ЄКМТ потрібні перевізникам, які здійснюють рейси до 52 країн-учасниць ЄКМТ. Вони дають можливість здійснювати не лише двосторонні та транзитні перевезення вантажів, але й їх транспортування з/в треті країни.
Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну значна частина товарів експортується автомобільним транспортом. До прикладу, у вересні фізичний обсяг такого експорту склав 1,4 млн тонн.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.