Україна отримала 1,5 мільярда доларів від Світового банку та Великобританії — Finance.ua
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Україна отримала 1,5 мільярда доларів від Світового банку та Великобританії

Вчора 14:00Казна та Політика
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна отримала 1,5 млрд доларів США від Світового банку та Великобританії.
Про це він сказав у своєму відеозверненні, розміщеному в Telegram-каналі глави держави.
«Я вдячний уряду Британії, керівництву Світового банку, уряду Канади за нові кроки у фінансовій підтримці України. Напередодні наша держава отримала 1,5 мільярда доларів США: мільярд — це Світовий банк, ще 500 мільйонів — це Британія. Пряма бюджетна підтримка. Використаємо для оплати праці в бюджетному секторі», — зазначив Зеленський.
Він додав, що Канада стала першою державою, яка спрямувала кошти на адміністративний рахунок України у Міжнародному валютному фонді.
«Це мільярд канадських доларів», — сказав президент.
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Кабінет міністрів України на засіданні 7 травня схвалив рішення про утворення делегації від України для участі у переговорах з представниками Світового банку щодо укладення угоди про фінансування проекту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» у розмірі 1,5 млрд доларів.
8 червня Світовий банк повідомив, що надасть Україні додаткові 1,49 млрд доларів на зарплату державним та соціальним працівникам.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: УНІАН
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