Україна опинилася серед лідерів за темпами покращення фінансової активності жінок — Finance.ua

«Згідно з рейтингом Women Peace and Security Index 2023/24 від Georgetown Institute for Women Peace and Security (GIWPS) та The Peace Research Institute Oslo (PRIO), Україна посідає 117-те місце серед 177 країн світу за рівнем благополуччя жінок та їхньої інтегрованості у суспільно-політичне та економічне життя країни. Серед усіх європейських країн Україна перебуває на останній сходинці. Таке місце країни зумовлене низькими показниками безпеки порівняно з іншими європейськими країнами», — йдеться у повідомленні.