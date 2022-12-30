Україна офіційно прийняла всі стандарти Євросоюзу — Finance.ua

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Україна офіційно прийняла всі стандарти Євросоюзу

Казна та Політика
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Україна офіційно прийняла всі стандарти Євросоюзу
Україна офіційно прийняла всі стандарти Євросоюзу
Національний орган стандартизації офіційно ухвалив нормативні документи Європейського комітету зі стандартизації (CEN) та Європейського комітету зі стандартизації в електротехніці (CENELEC). Відповідний наказ підписав керівник відомства Олег Швидкий.
Таким чином, Україна прийняла повну базу європейських стандартів, повідомляє прес-центр Міністерства економіки.
«Прийняття та впровадження європейських стандартів в українську економіку дозволить швидше ратифікувати Угоду АСАА (Угода про оцінку відповідності та прийнятності українських промислових товарів. — Ред.), відкриє нові можливості та перспективи для українського бізнесу», — йдеться у повідомленні.
У 2023 році Україна планує підготувати всі необхідні документи та подати заявку, щоб стати повноправним членом CEN-CENELEC.
CEN та CENELEC разом утворюють європейську систему технічної стандартизації. Узгоджені ними стандарти регулярно приймаються в багатьох країнах навіть за межами Європи.
Додамо, що саме CEN і CENELEC вирішили впровадити стандарт USB Type-C як загальний у зарядних пристроях для електроніки, що широко використовується в ЄС. Європейський парламент 4 жовтня переважною більшістю голосів проголосував за ухвалення загального зарядного пристрою для єдиного ринку Євросоюзу. Таким чином, Україна в майбутньому також зможе брати участь у впровадженні в ЄС тих чи інших стандартів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УБР
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