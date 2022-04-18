Україна обмежила залізничний експорт до ЄС через завантаженість колій — Finance.ua

Україна обмежила залізничний експорт до ЄС через завантаженість колій

Вчора 19:45 — Казна та Політика

Україна обмежила залізничний експорт до ЄС через завантаженість колій

Україна тимчасово обмежила залізничні поставки товарів до Польщі та Румунії. Усе через нагромадження вагонів на прикордонних територіях.

Про це повідомляє Reuters

Укрзалізниця ввела обмеження з 16 по 18 квітня 2022 року в Румунію — через переїзди Дьяково і Вадул-Сірет, в Польщу — через Ягодин та Ізов. Про це повідомив заступник директора департаменту з комерційної роботи Валерій Ткачов.

За його словами, обмеження введені через скупчення великої кількості вагонів у напрямку західних переїздів та заклики партнерів зменшити доставку вантажних потягів.

Валерій Ткачов пояснив, що сусідні країни не були готові до різкого збільшення перевезень українських вантажів на своїй території. Через нестачу локомотивів, вагонів, обмежену пропускну здатність та вагові обмеження для вантажних вагонів.

"Не прийнято жодних рішень щодо зупинки або обмеження довгострокового руху в європейські країни. Тимчасові обмеження — оперативне рішення, яке дозволить розвантажити переїзди та усунути затори",— пояснив Валерій Ткачов.

Він додав, що станом на 14 квітня 2022 року поблизу прикордонних переїздів перебувало 29461 вагон.

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