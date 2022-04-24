Україна обмежує пункти розмитнення автомобілів з ЄС для власних потреб — Finance.ua

Україна обмежує пункти розмитнення автомобілів з ЄС для власних потреб

Розмитнити автомобіль для власних потреб із країн Євросоюзу за нульові мита можна буде лише на шести пунктах пропуску, адже через черги на кордоні не можуть проїхати гуманітарні вантажі.

Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм.

"Ви вже напевно знаєте, що понад дві доби на пунктах пропуску західного кордону стоять величезні черги. Головна причина — скасування митних платежів і, як наслідок, різке зростання імпорту легкових автомобілів.

Оформлення нових транспортних засобів об’єктивно займає багато часу, через що у величезних чергах цілодобово простоюють волонтери з гуманітарними вантажами — спорядженням для бійців, продуктами харчування та медикаментами.

Законодавство Євросоюзу не дозволяє створювати окремі смуги для гуманітарних вантажів. Тому проблему вирішуватимемо на пунктах пропуску з української сторони.

Починаючи з 00:00 25 квітня 2022 року легкові автомобілі, що ввозяться для особистих потреб, оформлятимуться лише на таких пунктах пропуску:

на ділянці польського кордону — «Угринів», «Грушів», «Смільниця», «Устилуг»;.

на ділянці словацького кордону — пункт пропуску «М. Березний»;

на ділянці угорського кордону — пункти пропуску «Давінкове», «Косіне».

Як зазначив Найєм: «Напевно, загалом це непогано, що наші громадяни настільки оптимістично дивляться на майбутнє, що вже готові ввозити в країну нові автомобілі. Але є один нюанс. Наші партнери у Польщі, Словаччині та Румунії дещо здивовані таким активним оновленням автопарку країни, яка воює, для якої весь світ збирає кошти на гуманітарну допомогу, їх, наприклад, шокують промислові масштаби імпорту „для потреб ЗСУ“ автомобілів класу „люкс“. Для розуміння, за вісім днів після скасування мит до країни було імпортовано 14 300 (!) легкових автомобілів, зокрема, десятки BMW X5, Mercedes-Benz S-Class, Audi Q7 2022 року випуску і навіть Cadillac Escalade за 3,1 млн грн, і це тільки автомобілі. Крім того, за той самий період до країни цілком законно, без жодних митних платежів ввезено „гуманітарної допомоги“ у вигляді різних тканин — на 360 млн грн, мобільних телефонів майже — на 200 млн грн та ін. На жаль, так деякі наші співгромадяни інтерпретували ініціативу уряду щодо допомоги волонтерам та армії. Думаю, найближчим часом ми з колегами з міністерства фінансів та митної служби запропонуємо Кабінету Міністрів відповідні зміни до нормативної бази, щоби виправити цю ситуацію без шкоди для справжніх волонтерів».

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