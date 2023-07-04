Україна обговорює можливість залучення США до ситуації на ЗАЕС — Finance.ua

Україна обговорює можливість залучення США до ситуації на ЗАЕС Сьогодні 16:40

Україна обговорює можливість залучення США до ситуації на ЗАЕС

Міністр енергетики України Герман Галущенко під час зустрічі з Надзвичайним і Повноважним послом Сполучених Штатів Америки в Україні Бріджит Брінк обговорили можливість залучення Космічного агентства США для моніторингу ситуації на ЗАЕС.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

Очільник Міненерго розповів про проведені масштабні навчання екстрених служб для подолання наслідків можливого теракту на ЗАЕС, у межах яких відпрацьовано різні сценарії та масштаби катастрофи. Сторони обговорили можливу допомогу США у моніторингу ситуації на станції, з використанням можливостей Космічного агентства США.

Галущенко поінформував також посла США про поточну ситуацію в енергосистемі України, зокрема з огляду на ризики, які несе російська військова агресія.

Сторони обговорили результати Конференції з відновлення України, яка пройшла у Лондоні, акцентувавши на високому потенціалі реалізації досягнутих домовленостей та конкретних проєктів в українській енергетичній галузі і залучення до їх реалізації приватного капіталу.

Галущенко наголосив на заходах, які проводяться для лібералізації українського енергетичного ринку та його інтеграції з європейським. Особливу увагу міністр акцентував на успішній сертифікації оператора газосховищ «Укртрансгаз» за європейськими правилами та ухваленому законі, що імплементує норми Європейського Регламенту REMIT і сприятиме демонополізації українського ринку. Окремо сторони обговорили необхідність забезпечення прозорості та ефективності роботи Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Під час зустрічі обговорювалася підготовка до опалювального сезону, який може пройти в умовах продовження прицільних російських атак на об'єкти енергетичної інфраструктури. Очільник Міненерго розповів про масштабну ремонтну кампанію, а також про потреби в обладнанні. Він акцентував на необхідності збільшення пропускної спроможності міждержавних перетинів між Україною та європейськими державами для можливого нарощування імпорту електроенергії та стабільного забезпечення електропостачання населення у складний зимовий період.

На зустрічі обговорювалася координація зусиль на міжнародній арені з метою посилення енергетичної безпеки України та європейського континенту в цілому. Україна сподівається на підтримку США нашої кандидатури на посаду до Ради керуючих МАГАТЕ.

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