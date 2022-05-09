Україна не може вивезти близько 90 мільйонів тонн агропродукції через блокування портів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Україна не може вивезти близько 90 мільйонів тонн агропродукції через блокування портів

Вчора 21:33Казна та Політика
169
Україна не може вивезти приблизно 90 мільйонів тонн виробленої аграрної продукції через блокування морських портів з боку росії. Таким чином, держава-окупант хоче спровокувати світову продовольчу кризу.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв’ю «РБК-Україна».
За його словами, Україна виявилася дуже потужним виробником та постачальником продуктів харчування для всіх країн, і тепер світ готується до потужної продовольчої кризи, спричиненої не санкціями проти росії, а власне, її діями у блокуванні українських портів.
«Ми не можемо вивезти близько 90 млн тонн аграрної продукції, яку ми виробили», — заявив глава уряду.
Він наголосив, що вперше за останні сто років зафіксовано ситуацію, коли одна держава блокує порти іншої, щоб створити продовольчу кризу у світі.
«Україна — експортер № 1 соняшникової олії, ми експортуємо 47% усієї соняшникової олії. Порти заблоковані, і десятки мільйонів тонн нашої продукції, зокрема олії, не можуть бути доставлені країнам, які їх чекають», — зазначив він.
Наразі, за словами Шмигаля, морські порти заблоковані, а через них йшло 70% експорту. Фактично більшість кордонів перебуває у зоні ведення бойових дій або біля недружніх до нас країн.
«У нас залишилася тільки „пляшкова шийка“ для експорту, дуже надійна, але зі значно меншою порівняно з портами пропускною спроможністю. Йдеться про наш західний кордон з Європою», — заявив прем’єр.
За матеріалами: РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.