Україна не може вивезти близько 90 мільйонів тонн агропродукції через блокування портів — Finance.ua

Україна не може вивезти близько 90 мільйонів тонн агропродукції через блокування портів

Вчора 21:33 — Казна та Політика

Україна не може вивезти приблизно 90 мільйонів тонн виробленої аграрної продукції через блокування морських портів з боку росії. Таким чином, держава-окупант хоче спровокувати світову продовольчу кризу.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв’ю «РБК-Україна».

За його словами, Україна виявилася дуже потужним виробником та постачальником продуктів харчування для всіх країн, і тепер світ готується до потужної продовольчої кризи, спричиненої не санкціями проти росії, а власне, її діями у блокуванні українських портів.

«Ми не можемо вивезти близько 90 млн тонн аграрної продукції, яку ми виробили», — заявив глава уряду.

Він наголосив, що вперше за останні сто років зафіксовано ситуацію, коли одна держава блокує порти іншої, щоб створити продовольчу кризу у світі.

«Україна — експортер № 1 соняшникової олії, ми експортуємо 47% усієї соняшникової олії. Порти заблоковані, і десятки мільйонів тонн нашої продукції, зокрема олії, не можуть бути доставлені країнам, які їх чекають», — зазначив він.

Наразі, за словами Шмигаля, морські порти заблоковані, а через них йшло 70% експорту. Фактично більшість кордонів перебуває у зоні ведення бойових дій або біля недружніх до нас країн.

«У нас залишилася тільки „пляшкова шийка“ для експорту, дуже надійна, але зі значно меншою порівняно з портами пропускною спроможністю. Йдеться про наш західний кордон з Європою», — заявив прем’єр.

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