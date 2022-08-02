Україна не може витрачати економічну допомогу Заходу на армію: роз'яснення Мінфіну — Finance.ua
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Україна не може витрачати економічну допомогу Заходу на армію: роз'яснення Мінфіну

Казна та Політика
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Україна не може витрачати економічну допомогу Заходу на армію: роз'яснення Мінфіну
Україна не може витрачати економічну допомогу Заходу на армію: роз'яснення Мінфіну
Україна не може використовувати гранти та кредити від міжнародних партнерів на покриття військових потреб — фінансувати армію можна лише за рахунок податків чи внутрішніх позик. Враховуючи цей факт і те, що витрати на оборону зросли вдесятеро, Україні необхідно активніше наповнювати держбюджет.
Про це розповів міністр фінансів України Сергій Марченко в інтерв’ю УНІАН.
Допомога від міжнародних партнерів спрямована на покриття соціальної сфери та інші критичні бюджетні потреби.
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«Я хочу, щоб всі ясно розуміли ситуацію, в якій ми знаходимося. Грантові та кредитні кошти західних партнерів ми не можемо використовувати для військових потреб. Витрати на війну зросли майже в 10 разів, а обсяг податків, що збираються, скоротився в рази. Тому в нас є можливість фінансувати армію тільки за рахунок зібраних податків, а також внутрішніх запозичень, у тому числі через викуп облігацій уряду Національним банком (по суті, емісії гривні. — Ред.)», — пояснив Марченко.
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За його словами, Україна з початку війни залучила $12,7 млрд зовнішньої грантової та кредитної допомоги, а до кінця року сума досягне $27 млрд. При цьому динаміка щодо податкових та митних надходжень теж починає покращуватися.
Також Марченко повідомляв, що Кабінет міністрів обговорює запровадження в Україні додаткового збору чи мита, а також коригування пільгового податкового режиму для фізосіб-підприємців (ФОПів). Такі заходи покликані допомогти з наповненням держбюджету.
За матеріалами:
Обозреватель
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