Україна не брала жодних нових зобов'язань, які виходять за межі вже наявних у зерновій угоді, - МЗС — Finance.ua

Україна не брала жодних нових зобов'язань, які виходять за межі вже наявних у зерновій угоді, - МЗС Вчора 15:45 — Казна та Політика

Україна не брала жодних нових зобов'язань, які виходять за межі вже наявних у зерновій угоді, - МЗС

Україна не брала жодних нових зобов’язань, які виходять за межі вже наявних у зерновій угоді.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

«володимир путін заявив, що росія вирішила розблокувати зернову угоду після надання Україною „гарантій“ про невикористання „зернового коридору“ в військових цілях. 1. Україна не використовувала і не планувала використовувати зерновий коридор у військових цілях. 2. Українська сторона чітко дотримується положень зернової угоди», — написав Ніколенко у фейсбуці у четвер.

Спікер нагадав, що в межах цієї угоди сторони зобов’язалися гарантувати безпечне та надійне середовище функціонування «зернового коридору». Україна ніколи не наражала зерновий маршрут на небезпеку, наголосив він.

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«Ніяких нових зобов‘язань, які виходили би за межі вже існуючих в зерновій угоді, наша держава не брала», — зазначив Ніколенко.

Він зауважив, що москва повернулася до зернової угоди завдяки активній дипломатії генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша та президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

«У координації з Україною вони знайшли слова, які зрозумів путін. Це була позиція сили, а не поступок. Повернення росії до виконання своїх зобов‘язань в рамках зернової ініціативи яскраво ілюструє дієву формулу: сильна позиція + рішучі дії = результат», — написав Ніколенко.

Спікер МЗС додав, що Україна вдячна ООН і Туреччині за лідерство для відновлення функціонування «зернового коридору», який відіграє важливу роль у гарантуванні глобальної продовольчої безпеки.

Нагадаємо, після удару по кораблях Чорноморського флоту в окупованому Севастополі росія заявила про призупинення своєї участі у зерновій ініціативі. В ООН після цього заявили, що домовленість все одно залишається чинною і інспектори організації продовжать перевірку суден.

Пізніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив у Анкарі, що зерновий коридор для експорту українського продовольства запрацює з полудня середи, «як це було раніше».

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