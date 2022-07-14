Україна найближчими днями узгодить деталі щодо «зернового коридору» з ООН, — Зеленський Вчора 10:13 — Аграрний ринок

Україна найближчими днями узгодить деталі щодо «зернового коридору» з ООН, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна угзодить деталі щодо «зернового коридору» з ООН вже найближчими днями.

У свою чергу, міністр оборони Туреччини Хулусі Акар повідомив: учасники чотиристоронніх переговорів у Стамбулі щодо експорту зерна домовилися про створення координаційного центру. При цьому він наголосив: наступного тижня (з 18 липня) делегації України та росії знову зустрінуться в Туреччині — щоб узгодити всі деталі та підписати відповідну угоду.

«Якщо вдасться зняти російську загрозу судноплавству в Чорному морі, це зніме гостроту світової продовольчої кризи. Українська делегація мені доповіла, що є прогрес. Найближчими днями узгодимо всі деталі з Генеральним секретарем ООН», — сказав Президент України.

За словами Акара, крім створення координаційного центру на переговорах також були узгоджені основні технічні питання, передає Anadolu . Зокрема, йдеться про загальний контроль у пунктах призначення та забезпечення безпеки судноплавства на маршрутах.

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«Сторони готові вирішити цю проблему. Ми намагатимемося здійснити це в координації з ООН. Було вирішено, що українська та російська делегації мають знову зустрітися у Туреччині наступного тижня. На цій зустрічі будуть ще раз розглянуті всі деталі та документально зафіксовані результати виконаної роботи», — сказав міністр.

Про закінчення переговорів повідомило Міноборони Туреччини.

«Чотиристороння зустріч військових делегацій міністерств оборони Туреччини, російської федерації та України та делегації ООН з питань безпечного перевезення зерна та продовольства завершилася», — заявили у відомстві.

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