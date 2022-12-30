Україна наступного року отримає $1,5 мільярда на розвиток аграрної сфери — Шмигаль — Finance.ua
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Україна наступного року отримає $1,5 мільярда на розвиток аграрної сфери — Шмигаль

Казна та Політика
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Україна наступного року отримає $1,5 мільярда на розвиток аграрної сфери — Шмигаль
Україна наступного року отримає $1,5 мільярда на розвиток аграрної сфери — Шмигаль
Україна має домовленості про фінансування в наступному році аграрної сфери на 1,5 млрд доларів.
Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Телеграмі під час наради з Мінагрополітики, Мінфіном та Мінекономіки.
«Маємо домовленості з партнерами на майже 1,5 млрд доларів за різними напрямками допомоги аграріям», — зауважив він.
Шмигаль також зазначив, що наступного року уряд продовжить підтримку сільгоспвиробників із державного бюджету.
Він нагадав, що цьогоріч держава розширила кредитні програми підтримки на аграріїв. Так, за програмою «Доступні кредити 5-7-9%» видано 36,9 млрд грн агрокредитів. Зокрема, 25,7 млрд грн було залучено для проведення посівної, з них 24 млрд грн — під державні портфельні гарантії. Крім того, надано 1,65 млрд грн підтримки для 30 тис. малих фермерів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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