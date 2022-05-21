Україна налагодила два альтернативні маршрути для доставки провізії в Африку — Finance.ua
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Україна налагодила два альтернативні маршрути для доставки провізії в Африку

Вчора 19:15Казна та Політика
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Україна змогла налагодити два альтернативні наземні маршрути для доставки продовольства в Африку. Це допоможе врятувати континент від голоду.
Про це йдеться в звяві глави МЗС України Дмитра Кулеби у Twitter.
«росія наражає мільйони людей на ризик голоду, блокуючи наші порти. Разом з партнерами Україна налагодила два альтернативні наземні маршрути для доставки продовольчого експорту та порятунку Африки та інших регіонів від голоду», — розповів він.
За словами Кулеби, росія має зняти блокаду, щоб дозволити повний та вільний експорт.
Як повідомлялося, Західна Африка переживає найтяжчу за всю історію продовольчу кризу, спричинену конфліктами та посухою. Вторгнення росії в Україну підвищило ціни та знизило доступність продуктів харчування.
Зокрема, раніше стало відомо про зростання цін на борошно, манну крупу та інші продукти в країнах Африки через війну росії проти України.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: РБК-Україна
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