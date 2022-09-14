Україна накопичує газ, вугілля і деревину: Шмигаль розказав про підготовку до надскладної зими — Finance.ua

Україна накопичує газ, вугілля і деревину: Шмигаль розказав про підготовку до надскладної зими Вчора 19:30 — Казна та Політика

Україна накопичує газ, вугілля і деревину: Шмигаль розказав про підготовку до надскладної зими

Україна готується до надскладного опалювального сезону, накопичує газ, вугілля і деревину та закуповує електрогенератори.

Про це під час прес-конференції заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, на початок жовтня у сховищах буде накопичено 15,5 млрд куб. м газу. Плюс є домовленості зі Сполученими Штатами про виділення 2 мільярдів кубометрів газу.

«Це дасть нам змогу стабільно з точки зору забезпечення газом пройти опалювальний сезон», — сказав він.

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Також прем’єр зазначив, що Україна веде підготовку з точки зору забезпечення вугіллям.

«Наразі загалом Україна має 2,2 млн тонн вугілля, це найбільші запаси за останні роки. Ми розуміємо, що ми до початку опалювального сезону доберемо до 2,5 млн тонн. Це максимальна спроможність складів України зберігати», — сказав прем’єр.

Шмигаль також повідомив, що активно накопичуються і альтернативні види палива, наприклад деревина.

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«Укрзалізниця» накопичує, Держлісагентство накопичує, тобто ми збільшили відповідні запаси майже на 1,5 млн кубів дров. Тобто до жовтня у нас має бути накопичено близько 7 мільйонів кубів дров. Для того, щоб ми могли в тих регіонах, де будуть розбиті об’єкти енергетичної інфраструктури, використовувати цей вже незвичний для цивілізованого світу вид енергоресурсів", — пояснив голова уряду.

Також Шмигаль сказав, що Україна вживає заходи для захисту енергетичних підстанцій, закуповує електрогенератори — більше 1,5 тисяч одиниць. Також завозиться електроенергетичне обладнання, щоб забезпечити швидке відновлення зруйнованих енергетичних об’єктів.

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УНІАН За матеріалами:

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