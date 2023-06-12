Україна надала аварійну допомогу енергосистемі Польщі: що сталося — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Україна надала аварійну допомогу енергосистемі Польщі: що сталося

Енергетика
93
Україна надала аварійну допомогу енергосистемі Польщі: що сталося
Україна надала аварійну допомогу енергосистемі Польщі: що сталося
«Укренерго» 11 червня активувало аварійну допомогу енергосистемі Польщі - Україна прийняла надлишки електроенергії, які мала польська енергосистема у денні години в обсязі 1800 МВт·год.
Про це повідомила пресслужба «Укренерго».
«Це не комерційний імпорт, а саме один з видів аварійної допомоги. Польща у денні години вихідного дня мала надлишок електроенергії, і запросила у країн-сусідів допомогу в її споживанні. Україна таким чином отримала додатковий обсяг електроенергії», — розповіли у компанії.
В «Укренерго» підкреслили, що такі умови договору Україна має лише з Польщею.
Наразі в Україні виробництво електроенергії забезпечує потреби споживачів. Однак водопілля знижується, гідроелектростанції зменшують виробництво електроенергії, продовжується літня ремонтна кампанія на енергоблоках теплових електростанцій, а також на деяких атомних енергоблоках. Тож обсяг доступних потужностей обмежений.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
ТСН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.