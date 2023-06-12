Україна надала аварійну допомогу енергосистемі Польщі: що сталося — Finance.ua

Україна надала аварійну допомогу енергосистемі Польщі: що сталося Сьогодні 16:13 — Енергетика

Україна надала аварійну допомогу енергосистемі Польщі: що сталося

«Укренерго» 11 червня активувало аварійну допомогу енергосистемі Польщі - Україна прийняла надлишки електроенергії, які мала польська енергосистема у денні години в обсязі 1800 МВт·год.

Про це повідомила пресслужба «Укренерго».

«Це не комерційний імпорт, а саме один з видів аварійної допомоги. Польща у денні години вихідного дня мала надлишок електроенергії, і запросила у країн-сусідів допомогу в її споживанні. Україна таким чином отримала додатковий обсяг електроенергії», — розповіли у компанії.

В «Укренерго» підкреслили, що такі умови договору Україна має лише з Польщею.

Наразі в Україні виробництво електроенергії забезпечує потреби споживачів. Однак водопілля знижується, гідроелектростанції зменшують виробництво електроенергії, продовжується літня ремонтна кампанія на енергоблоках теплових електростанцій, а також на деяких атомних енергоблоках. Тож обсяг доступних потужностей обмежений.

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ТСН За матеріалами:

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