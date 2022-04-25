Україна націоналізує білоруське вантажне судно та російський танкер — Finance.ua

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали білоруський корабель «Надежда» та російський танкер «Волгонефть-268». Судна передали до Адміністрації морських портів України та подали матеріали до Одеської обласної воєнної адміністрації з ініціативою їх націоналізації.
Так, слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань у Миколаєві виявили білоруське судно «Надежда» та суховантажне судно, що перебували в акваторії Ізмаїльського порту в Одеській області. Кораблі були зайняті в логістичних операціях росії на річці Дунай.
Фото: ГБР
Крім того, під час перевірки суден в акваторії Чорноморська Держбюро виявили російський нафтоналивний танкер «Волгонефть-268». Власники намагалися сховати судно на Іллічівському судноремонтному заводі, змінивши «прописку» на Замбію.