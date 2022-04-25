Україна націоналізує білоруське вантажне судно та російський танкер — Finance.ua

Україна націоналізує білоруське вантажне судно та російський танкер

Вчора 20:26 — Казна та Політика

Фото: ДБР

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали білоруський корабель «Надежда» та російський танкер «Волгонефть-268». Судна передали до Адміністрації морських портів України та подали матеріали до Одеської обласної воєнної адміністрації з ініціативою їх націоналізації.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Так, слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань у Миколаєві виявили білоруське судно «Надежда» та суховантажне судно, що перебували в акваторії Ізмаїльського порту в Одеській області. Кораблі були зайняті в логістичних операціях росії на річці Дунай.

Фото: ГБР

Крім того, під час перевірки суден в акваторії Чорноморська Держбюро виявили російський нафтоналивний танкер «Волгонефть-268». Власники намагалися сховати судно на Іллічівському судноремонтному заводі, змінивши «прописку» на Замбію.

Крім того, власники суттєво занизили вартість суден для мінімізації обов’язкових платежів до держбюджету України, що могло призвести до значних збитків, зазначили у ДБР.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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