Україна націоналізує білоруське вантажне судно та російський танкер — Finance.ua
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Україна націоналізує білоруське вантажне судно та російський танкер

Вчора 20:26Казна та Політика
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Фото: ДБРФото: ДБР
Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали білоруський корабель «Надежда» та російський танкер «Волгонефть-268». Судна передали до Адміністрації морських портів України та подали матеріали до Одеської обласної воєнної адміністрації з ініціативою їх націоналізації.
Про це повідомила пресслужба ДБР.
Так, слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань у Миколаєві виявили білоруське судно «Надежда» та суховантажне судно, що перебували в акваторії Ізмаїльського порту в Одеській області. Кораблі були зайняті в логістичних операціях росії на річці Дунай.
Фото: ГБР Фото: ГБР
Крім того, під час перевірки суден в акваторії Чорноморська Держбюро виявили російський нафтоналивний танкер «Волгонефть-268». Власники намагалися сховати судно на Іллічівському судноремонтному заводі, змінивши «прописку» на Замбію.
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Крім того, власники суттєво занизили вартість суден для мінімізації обов’язкових платежів до держбюджету України, що могло призвести до значних збитків, зазначили у ДБР.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: УБР
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