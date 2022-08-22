Україна на 70% виконала всі зобов'язання в рамках Угоди про асоціацію з ЄС — Finance.ua
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Україна на 70% виконала всі зобов'язання в рамках Угоди про асоціацію з ЄС

Казна та Політика
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Україна на 70% виконала всі зобов'язання в рамках Угоди про асоціацію з ЄС
Україна на 70% виконала всі зобов'язання в рамках Угоди про асоціацію з ЄС
Станом на поточний час Україна майже на 70% виконала всі зобов’язання в рамках Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.
Про це під час пресконференції, присвяченій презентації проєкту «Разом ми — Європа» заявила віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.
«Наразі ми виконали майже на 70% всі зобов’язання в рамках Угоди про асоціацію з ЄС. Україна наближається до завершення процесу втілення цієї Угоди. Цей процес може бути завершений до кінця цього року. Зараз нам необхідна політична ясність та дорожня карта від Євросоюзу щодо наступних кроків», — зазначила віце-прем’єрка.
Стефанішина наголосила, що Україна не хоче, щоб процес її приєднання до ЄС був бюрократичним. Як суверенна держава, Україна демонструє свою здатність пройти всі необхідні юридичні процедури, пов’язані з членством, але не хоче, щоб лідери ЄС зводили цей процес до бюрократії.
«Враховуючи виклики, з якими стикається Україна, і те, що ми не повинні з нуля проходити всі процедури, тому що відданість України принципам демократії є очевидною та зрозумілою — ми хочемо таку політичну ясність отримати вже до кінця року», — зазначила віце-прем’єрка.

Довідка Finance.ua:

  • прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що Україні не потрібно 10 чи 15 років для того, аби завершити трансформацію у повній відповідності до правил ЄС, вона може це зробити набагато швидше;
  • 23 червня Україна офіційно стала кандидатом у члени ЄС.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНН
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