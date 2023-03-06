Україна може заробити мільярди на експорті електроенергії, — радник прем’єра — Finance.ua
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Україна може заробити мільярди на експорті електроенергії, — радник прем’єра

Енергетика
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Розблокування експорту електроенергії можливе, але за умови налагодження безперебійного енергозабезпечення українських споживачів.
Про це заявив радник прем’єр-міністра, член наглядової ради «Укренерго» Юрій Бойко.
«Питання відновлення експорту електроенергії розглядається. Думаю, що таке рішення буде ухвалено тільки тоді, коли енергопостачання в країні стабільно задовольнятиме внутрішні потреби в повному обсязі», — сказав він.
Бойко наголосив, що загалом відмовлятися від ідеї, яка принесла за липень-жовтень 5 млрд грн тільки як оплату права за доступ до міждержавного перетину для експорту, мабуть, нерозумно. Але він вкотре додав, що пріоритетом має залишатися внутрішній споживач.
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Також він зазначив, що сьогодні немає технічних перешкод для збільшення потужності перетину на експорт електроенергії. Це б дозволило повністю розкрити потенціал наявних міждержавних інтерконекторів, але «триває досить складний діалог щодо можливого розширення потужності».
Нагадаємо, раніше керівник «Центру економічного відновлення» та радник премʼєр-міністра Кирило Криволап заявляв, що експортуючи електроенергію в години профіциту Україна зможе залучити додаткові кошти, які будуть працювати на відновлення української економіки та енергосистеми.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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