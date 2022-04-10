Україна може залишитися в переліку найбільших експортерів сільгосппродукції - умова — Finance.ua

«Найбільш критичний фактор — це блокування портів Одеси та Миколаєва, тому що 90% експорту сільгосппродукції до війни відбувалося через ті порти. Інша інфраструктура обмежена. Тому якщо найближчим часом вдасться розблокувати порти, то навіть за підсумками поточного року Україна зможе як мінімум в топ-10 експортерів залишатися. Якщо буде експорт лише альтернативними шляхами, залізничними чи авто, звичайно, позиції можуть бути слабшими, оскільки фізично вивезти аналогічний обсяг продукції іншими шляхами швидко не вдасться, цю інфраструктуру потрібно розвивати, а це займе якийсь час», — сказав Висоцький.