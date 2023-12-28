Україна може повернутися на ринок зовнішніх запозичень через рік — глава Мінфіну — Finance.ua
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Україна може повернутися на ринок зовнішніх запозичень через рік — глава Мінфіну

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Україна за підсумками реструктуризації євробондів у 2024 році може повернутися на ринок зовнішніх запозичень у 2025−2026 роках.
Про це заявив міністр Сергій Марченко на «Business Breakfeast.
«Завдання в нас ключове: не отримати дефолт; мати можливість запозичувати на ринку капіталу, нам це буде потрібно, я думаю, починаючи з 2025−2026 року; виконати зобов’язання в рамках програми з Міжнародним валютним фондом, дотримуючись наших показників щодо співвідношення боргу до ВВП, інших показників, які передбачаються на середньострокову перспективу», — сказав міністр.
Марченко нагадав, що відстрочка з виплат за єврооблігаціями України закінчується 1 вересня 2024 року.
«У нас є час, ми готуємо відповідні рішення», — зазначив міністр, додавши, що поки що немає ще повної картини, але є кілька планів дій.
Очільник Мінфіну наголосив, що на внутрішньому ринку запозичень ризик реструктуризації або відмови держави від виконання своїх зобов’язань відсутній, а стоїть завдання, навпаки, розширити коло власників облігацій та інвесторів.
«ОВДП — одне з основних джерел, які фінансують Збройні Сили. Тому жодних кроків, які підірвуть віру в нашу здатність обслуговувати внутрішні боргові зобов’язання, не буде», — підкреслив Марченко.
За матеріалами:
Економічна Правда
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