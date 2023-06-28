Україна може посилити правила в'їзду для іноземців — Finance.ua

Україна може посилити правила в'їзду для іноземців Сьогодні 09:45 — Казна та Політика

Україна може посилити правила в'їзду для іноземців

Верховній Раді Україні пропонують запровадити нові правила в'їзду для іноземців. Йдеться про наявність страхового поліса, який покриває ризики, пов’язані з війною.

Що пропонується

На сьогодні іноземці та особи без громадянства можуть потрапити до України за наявності:

дійсного паспорта;

візи (якщо інше не передбачено законодавством України);

підтвердження мети візиту;

достатнього фінансового забезпечення на весь період перебування.

Крім того, щодо іноземця не має бути заборони на в'їзд до України, і він зобов’язується виконувати вимоги щодо термінів перебування.

Законопроект № 9418 пропонує доповнити цей перелік та зробити наявність страхового поліса (свідоцтва, сертифіката) необхідною умовою для перетину кордону. Вимога діятиме у період воєнного стану та протягом 2 років після його скасування.

Такий поліс видається страховою компанією, яка зареєстрована в Україні, або іноземною компанією з представництвом в Україні або договірними відносинами (ассистансом) зі страховою компанією-партнером на території України.

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Документ повинен мати термін дії на весь період перебування іноземця у нашій країні. А також покривати:

витрати на медичну допомогу;

відшкодування ризиків, пов’язаних із вибухонебезпечними предметами;

відшкодування ризиків, пов’язаних із війною.

Перевірятимуть наявність полісу прикордонники.

Які є винятки

Дія нових норм не поширюватиметься на іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні, а також на біженців та осіб, які потребують додаткового захисту.

Також страхові поліси не знадобляться працівникам дипломатичних представництв та установ, офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та членам їхніх сімей.

Крім того, страховка не потрібна водіям та екіпажам автомобільного транспорту, літаків, кораблів та поїздів. Як і військовим інструкторам із країн-членів НАТО та країн-учасниць програми НАТО «Партнерство заради миру», які тренують українських бійців.

Причини нововведень

Як йдеться у пояснювальній записці , на сьогодні Україну відвідують багато іноземців, зокрема волонтери, учасники гуманітарних програм, журналісти, представники бізнесу тощо. Однак, чинні правила в'їзду не враховують ризики, пов’язані з воєнними діями.

Автори відзначають, що 100% безпечних міст в Україні немає, оскільки територія всієї країни зазнає ракетних ударів. Також велику загрозу становлять вибухонебезпечні предмети, які навіть після тривалого перебування у землі чи воді несуть небезпеку.

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На деякі з них можна натрапити на вулиці, дитячих майданчиках, у покинутих будинках, водоймах, лісах, полях та на узбіччях доріг. У містах ворог мінує предмети, які мають цінність — мобільні телефони, зброю, аптечки і т.д. А також повсюдно використовує непомітні «розтяжки».

Зважаючи на те, що Україна є однією з найбільш замінованих країн світу, страхові поліси необхідні, щоб покрити витрати на медичну допомогу, госпіталізацію та репатріацію (у разі смерті - тіла) до місця постійного проживання.

Страхування має знизити витрати державного та місцевих бюджетів на медицину для іноземців. Автори наголошують, що наявність полісу є стандартною вимогою для в'їзду до таких країн як Німеччина, Великобританія, Норвегія та Туреччина.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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