Україна може перекрити експорт свого зерна до Сирії — Мінагрополітики — Finance.ua
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Україна може перекрити експорт свого зерна до Сирії — Мінагрополітики

Аграрний ринок
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Міністр агрополітики Микола Сольський заявив, що Україна може перекрити експорт свого зерно до Сирії через купівлю країною награбованого росіянами врожаю.
Про це він розповів в інтерв’ю Financial Times.
За словами міністра, російські військові продовжують викрадати великі обсяги зерна у фермерів на тимчасово окупованих територіях України. За офіційними даними, вони вкрали вже 500 тисяч тонн зерна, проте справжня цифра може бути значно вищою. Сольський зазначив, що фермери на непідконтрольній частині півдня України вже зібрали кілька мільйонів тонн зерна.
Уряд України продовжує відстежувати підозрілі вантажі і повідомляє владу країн, в які ці вантажі направляються, про сумніви щодо походження зерна.
Водночас українську пшеницю також перевозять до росії для переробки на борошно та корми для тварин, після чого зерно неможливо відстежити.
«Ніщо так не заохочує, як безкарність», — обурився міністр.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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