Україна може отримати $300 млрд від продажу репараційних облігацій, — Reuters Сьогодні 09:14 — Казна та Політика

Україна має можливість отримати $300 млрд, продавши облігації, які будуть забезпечені майбутніми позовами до росії щодо відшкодувань завданих під час військових дій збитків

Про це повідомляє Reuters.

За даними агентства, Київ зможе отримати такі кошти, якщо цінні папери придбають уряди Європейського Союзу та США.

Водночас на думку головного глобального економіста PGIM Fixed Income Дейліпа Сінгха, Україна могла б поділити облігації на кілька траншів, якби західні країни не захотіли скуповувати всі цінні папери. Уряди, за його словами, могли б придбати найбільш ризиковані облігації, а звичайні інвестори — облігації з найменшим ризиком.

Reuters зазначає, що, відповідно до такого механізму, вартість репараційних облігацій буде виплачуватись у тому випадку, якщо рф погодиться на відшкодування збитків Україні.

Проте автор вважає, що москва «навряд чи охоче заплатить», і через це найбільш імовірним джерелом доходу для Києва залишаються заморожені російські активи за кордоном.

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