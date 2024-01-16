Україна може отримати $300 млрд від продажу репараційних облігацій, — Reuters — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Україна може отримати $300 млрд від продажу репараційних облігацій, — Reuters

Казна та Політика
25
Україна має можливість отримати $300 млрд, продавши облігації, які будуть забезпечені майбутніми позовами до росії щодо відшкодувань завданих під час військових дій збитків
Про це повідомляє Reuters.
За даними агентства, Київ зможе отримати такі кошти, якщо цінні папери придбають уряди Європейського Союзу та США.
Водночас на думку головного глобального економіста PGIM Fixed Income Дейліпа Сінгха, Україна могла б поділити облігації на кілька траншів, якби західні країни не захотіли скуповувати всі цінні папери. Уряди, за його словами, могли б придбати найбільш ризиковані облігації, а звичайні інвестори — облігації з найменшим ризиком.
Reuters зазначає, що, відповідно до такого механізму, вартість репараційних облігацій буде виплачуватись у тому випадку, якщо рф погодиться на відшкодування збитків Україні.
Проте автор вважає, що москва «навряд чи охоче заплатить», і через це найбільш імовірним джерелом доходу для Києва залишаються заморожені російські активи за кордоном.
За матеріалами:
Espreso.tv
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.