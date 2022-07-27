Україна може допомогти ЄС замістити 5 мільярдів кубів російського газу — Галущенко — Finance.ua
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Україна може допомогти ЄС замістити 5 мільярдів кубів російського газу — Галущенко

Енергетика
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Україна солідарна з Європейським Союзом у подоланні енергетичної кризи, що виникла внаслідок скорочення росією постачань газу в ЄС, і готова поставити вже зараз в країни Євросоюзу 1,5 гігават електроенергії, замістивши таким чином близько 5 мільярдів кубометрів газу.
Про це у Брюсселі перед початком ділового обіду в рамках надзвичайної Ради міністрів ЄС із питань енергетики заявив міністр енергетики України Герман Галущенко.
Україна підтримує рішення ЄС скоротити споживання російського газу і вважає, що за умови солідарності між європейськими країнами майбутня зима може стати останньою, коли росія дозволяє собі тиснути на ЄС погрозами про припинення постачання газу.
За матеріалами:
Укрінформ
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