Україна має запаси базового продовольства на декілька років - міністр агрополітики — Finance.ua

Україна має запаси базового продовольства на декілька років - міністр агрополітики

Вчора 09:32 — Казна та Політика

Україна має запаси базового продовольства на декілька років - міністр агрополітики

Україна на декілька років забезпечена базовими продовольчими продуктами, а також сировиною для виробництва кормів для тварин, тому найближчим часом проблем із продовольством у країні не передбачається.

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський виданню «Економічна правда».

«Запасів за базовими продуктами у нас є на кілька років. Рослинної олії — хоч на 10 років. Окремо треба додати, оскільки у нас багато зернових, і частина з них — це корми для тварин, то у нас точно є м’ясо-молочна продукція. І особливих приводів для хвилювань тут немає», — повідомив він.

Читайте також Війна в Україні загрожує голодом для частини світу - Мінагрополітики

За його даними, Україна щорічно споживає 5-7 млн тонн зернових культур, тоді як у зерносховищах країни вже розміщено 20 млн тонн зерна з минулого сезону і очікується 30 млн тонн врожаю поточного сезону. З урахуванням наявних у країні елеваторних потужностей головною проблемою стане експорт урожаю на закордонні ринки в умовах блокади українських морпортів російськими військовими кораблями, наголосив глава Мінагрополітики.

«Ми не бачимо наразі проблем із продовольством в Україні. Вони є там, куди його не можна довезти, але це інше. Усі бачать, що товари, їх номенклатура в магазинах зменшилася, але вона є. У мене є почуття, що ситуація почала потроху відновлюватися», — підсумував Сольський.

Як повідомлялося, до російського військового вторгнення Україна щомісяця експортувала до 5 млн тонн сільгосппродукції через порти Одеси та Миколаєва, проте наразі через їх морську блокаду з боку рф може щомісяця перевозити приблизно 500 тис. тонн зернових. Це призводить до щомісячного недоотримання приблизно $1,5 млрд експортних прибутків.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.