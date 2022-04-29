Україна має потенціал, щоб не допустити продовольчої кризи у світі – Зеленський — Finance.ua
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Україна має потенціал, щоб не допустити продовольчої кризи у світі – Зеленський

Вчора 11:16Казна та Політика
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Україна має достатній потенціал для стабілізації світового продовольчого ринку, але росія блокує українські порти та руйнує виробничу базу.
Про це заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем.
«Говорили сьогодні про важливий не лише для України, а й для усього світу виклик — продовольчу кризу, яку провокує росія продовженням війни проти нашої держави. Україна буквально дає хліб для майже 400 млн людей на планеті, і вже зараз ООН визнає, що зростання продовольчих цін цьогоріч спричинить голод для мінімум 47 млн людей у 81 країні світу», — заявив Зеленський.
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За словами президента, Україна має достатній потенціал, щоб не допустити такої продовольчої кризи та стабілізувати продовольчий ринок.
«Маємо всі товари, щоб постачати з наших портів в Одесі, Миколаєві, Херсонській та Запорізькій областях. Але частиною агресивної політики Росії, агресивної війни Росії проти нашої держави є саме блокада наших портів. А також свідомі для російської армії руйнації нашої виробничої бази, їхні кроки в цьому напрямку, зокрема, руйнування нашої аграрної бази», — сказав Зеленський.
Він наголосив, що припинення війни росії проти України і повернення миру є обов’язковим, щоб не допустити продовольчої кризи і врятувати десятки країн від голоду і політичного хаосу.
«Ми обговорили необхідність зробити все можливе для того, щоб росія розблокувала українські порти для вивезення продовольства. Це питання важливе не лише для України, ще раз це підкреслюю. І в першу чергу, я вважаю, для усього світу, і для ООН, яка його представляє», — зазначив глава держави.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

За матеріалами: Економічна Правда
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