Україна має намір знизити потреби у фінансуванні держбюджету в 2023 році до $3 млрд на місяць – прем'єр — Finance.ua

Україна має намір знизити потреби у фінансуванні держбюджету в 2023 році до $3 млрд на місяць – прем'єр Вчора 10:35 — Казна та Політика

Україна має намір знизити потреби у фінансуванні держбюджету в 2023 році до $3 млрд на місяць – прем'єр

Уряд України, який оцінює потреби у фінансуванні держбюджету в умовах війни у 2022 році приблизно $5 млрд на місяць, наступного року має намір знизити цей показник до $3 млрд на місяць, заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Розуміємо, що треба, щоб дефіцит держбюджету був близько $3 млрд на місяць», — сказав він на 17-й щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії YES, проведеної Фондом Віктора Пінчука наприкінці цього тижня у Києві.

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Шмигаль зазначив, що на початку цього тижня обговорював із канцлером Німеччини Олафом Шольцем та президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн завершення цього року та перспективи наступного року з погляду фінансування.

За його словами, США та Євросоюз займають лідерські позиції з погляду покриття необхідного Україні фінансування, тоді як позиція МВФ поки що досить пасивна.

Прем’єр України нагадав, що цього року міжнародна підтримка покриває до 40% видатків українського бюджету.

Довідка Finance.ua:

як повідомлялося, про необхідність фінансування бюджету України у розмірі $5 млрд в умовах війни вперше було заявлено у другій половині квітня на щорічних зборах МВФ;

грантові кошти на суму $3 млрд, надані США через Світовий банк, збільшили загальну суму зовнішньої допомоги у серпні до $4,6 млрд — рекордного місячного обсягу з початку війни порівняно з $1,7 млрд у липні, $4,4 млрд у червні та $1 ,5 млрд у травні;



за словами Шмигаля, до кінця вересня мають надійти $5 млрд кредиту від ЄС у рамках макрофінансової допомоги. А міністр фінансів Сергій Марченко раніше анонсував цього місяця $1,5 млрд грантової допомоги від США;



загалом, за словами Марченка, за підсумками року Україна розраховує вийти на суму близько $30 млрд зовнішньої допомоги з початку війни, з якої вже отримано близько $17 млрд.



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