Україна конфіскує $10 млн «дочки» російського виробника Greenfild — Finance.ua
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Україна конфіскує $10 млн «дочки» російського виробника Greenfild

Казна та Політика
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Україна конфіскує $10 млн «дочки» російського виробника Greenfild
Україна конфіскує $10 млн «дочки» російського виробника Greenfild
Україна планує конфіскувати кошти з рахунків представництва російського виробника чаю Greenfild, потужності якого розташовані на Київщині. Йдеться про понад 10 млн доларів в еквіваленті.
Відповідне рішення готує Шевченківський районний суд Києва, інформує 368.media.
Фабрика виробника чаю Greenfild розташована у селі Требухів Київської області, там налічується до 1 тис. працівників. На початку війни село постраждало від російських окупантів. Частка продукції цієї фабрики становила третину від загального ринку, а річний виторг сягав 1,5 млрд гривень.
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Компанія прагнула приховати зв’язок з росією, проте обійти контролюючі органи, зокрема Антимонопольний комітет України (АМКУ), не вдалось. Керівник української розвідки Кирило Буданов на основі положень закону «Про правовий режим воєнного стану» особисто віддав наказав відчужити майно на користь Головного управління розвідки.
Згідно з ухвалою суду, йдеться про ТОВ «ТС Трейд», що займається виробництвом чаю та каву під такими відомими марками:
  • Greenfield;
  • Tess;
  • Принцеса Нурі;
  • Принцеса Ява;
  • Принцеса Гіта;
  • Жокей;
  • Jardin;
  • Piazza del Caffe.
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Як зазначає видання, на рахунках фабрики було 373 млн гривень та 11,6 тис. євро. Щоб розвідка та Міноборони могли розпоряджатися майном та зарахувати грошові кошти на спеціальні рахунки, суд зняв із грошей арешт.
Торік Подільська окружна прокуратура Києва конфіскувала у вищевказаної компанії кошти у сумі 52 млн гривень. Їх передали на потреби ЗСУ.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Novyny.live
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