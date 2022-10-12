Україна і Туніс поглиблять двосторонню торгівлю — Finance.ua

Україна і Туніс поглиблять двосторонню торгівлю Вчора 20:41 — Казна та Політика

Україна та Туніс і надалі розвиватимуть співробітництво в торговельно-економічній сфері.

Як передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу Мінекономіки , про це йшлося під час онлайн-зустрічі заступника міністра економіки — Торгового представника України Тараса Качки з представниками міністерства економіки і планування Тунісу та міністерства сільського господарства Тунісу.

«Ми готові і надалі розвивати співробітництво в торговельно-економічній сфері, а також продовжувати спільну роботу з активізації співпраці у пріоритетних сферах двосторонніх відносин», — зазначив Качка.

Під час онлайн-зустрічі обговорювалася організація до кінця 2022 року українсько-туніських консультацій щодо укладення Угоди про вільну торгівлю між Кабінетом Міністрів України та урядом Туніської Республіки.

«Українська сторона готова повідомити туніській стороні про завершення наукового дослідження щодо оцінки впливу лібералізації режиму торгівлі між Україною і Туніською Республікою. Тому наступним дієвим кроком нашої роботи у цьому напрямі мають стати спільні консультації», — зазначив Качка.

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