Україна і Туніс поглиблять двосторонню торгівлю — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Україна і Туніс поглиблять двосторонню торгівлю

Казна та Політика
127
Україна та Туніс і надалі розвиватимуть співробітництво в торговельно-економічній сфері.
Як передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу Мінекономіки, про це йшлося під час онлайн-зустрічі заступника міністра економіки — Торгового представника України Тараса Качки з представниками міністерства економіки і планування Тунісу та міністерства сільського господарства Тунісу.
«Ми готові і надалі розвивати співробітництво в торговельно-економічній сфері, а також продовжувати спільну роботу з активізації співпраці у пріоритетних сферах двосторонніх відносин», — зазначив Качка.
Місце для вашої реклами
Під час онлайн-зустрічі обговорювалася організація до кінця 2022 року українсько-туніських консультацій щодо укладення Угоди про вільну торгівлю між Кабінетом Міністрів України та урядом Туніської Республіки.
«Українська сторона готова повідомити туніській стороні про завершення наукового дослідження щодо оцінки впливу лібералізації режиму торгівлі між Україною і Туніською Республікою. Тому наступним дієвим кроком нашої роботи у цьому напрямі мають стати спільні консультації», — зазначив Качка.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.