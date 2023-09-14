Україна і Республіка Корея поглиблять співпрацю у залученні інвестицій для відновлення енергосектору — Finance.ua

Україна і Республіка Корея поглиблять співпрацю у залученні інвестицій для відновлення енергосектору Сьогодні 20:41 — Енергетика

Міністр енергетики України Герман Галущенко провів зустріч з корейською делегацією на чолі з міністром землі, інфраструктури та транспорту Республіки Корея Вон Хі Рьонгом.

Очільник Міненерго ознайомив представників корейської сторони зі станом енергетичної системи України і наслідками прицільних російських атак, яких зазнали енергетичні об'єкти.

Герман Галущенко подякував Республіці Корея за допомогу, надану енергетичному сектору України. З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну з Республіки Корея надійшло 10 вантажів гуманітарної допомоги, зокрема, 20 резервних електростанцій і 5 міні-екскаваторів, які використовуються, зокрема, у межах масштабної ремонтної кампанії на енергетичних об'єктах. Крім того, ПрАТ «Укргідроенерго» і Корейська корпорація водних ресурсів (K-water) уклали Меморандум, яким передбачається співпраця в експериментальному проєкті з відновлення Каховської ГЕС.

Також обговорювалася співпраця в ядерній галузі. Герман Галущенко наголосив, що Україна, як і Республіка Корея, мають країн-сусідів, які створюють потенційні загрози для глобальної ядерної безпеки.

«Маємо тісно співпрацювати в ядерній галузі, зокрема задля досягнення цілей забезпечення ядерної і радіаційної безпеки на світовому рівні. Я вірю, що у нас попереду — велика спільна робота», — зазначив міністр.

Герман Галущенко окремо акцентував на зацікавленості української сторони у розвитку співпраці з Республікою Корея у впровадженні технологій малих модульних реакторів та потенціалі розміщення відповідних науково-виробничих баз в Україні.

Сторони також обговорили потенціал співпраці у сфері ВДЕ, зокрема вітрової і сонячної енергетики.

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Міністр Вон Хі Рьонг своєю чергою наголосив на зацікавленості корейських інженерних та конструкторських компаній в інвестиціях у відновлення українського енергосектору. Також він повідомив про запланований візит в Україну міністра торгівлі, промисловості та енергетики Руспубліки Корея, у межах якого планується обговорення конкретних проєктів співпраці з відновлення українського енергосектору з огляду на необхідність впровадження механізмів децентралізації генерації, а також систем обліку і розумного споживання електроенергії в Україні.

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