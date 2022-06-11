Україна і Німеччина обговорили створення плану на 3-5 років щодо забезпечення продовольчої безпеки — Finance.ua

Україна і Німеччина обговорили створення плану на 3-5 років щодо забезпечення продовольчої безпеки

Вчора 12:33 — Казна та Політика

Міністр агрополітики Микола Сольський зі своїм колегою з Німеччини Джемом Оздеміром обговорили можливість спільно, на рівні країн G-20 розробити прогнозований план кроків на 3-5 років щодо логістики та забезпечення продовольчої безпеки світу і країн Північного Сходу та Африки.

Про це йдеться на Урядовому порталі.

Це потрібно щоб убезпечити світ від таких ситуацій, яка виникла зараз з українським зерном.

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Сольський додав, що насамперед треба вирішити можливості транспортування української агропродукції залізницею в сторону румунських портів та Балтійського моря, зокрема Німеччини. «Також вирішити питання зі зберіганням нового врожаю, через те, що відбудувати зруйновані потужності зберігання наразі є неможливим», — зазначив він.

Довідка Finance.ua:

У США пояснили, навіщо росія краде українське зерно. «Є повідомлення, що заслуговують на довіру, як ми бачили сьогодні в одній з наших провідних газет, про те, що росія краде українське зерно, підготовлене для експорту... щоб продати його для власної вигоди», — сказав Блінкен, вочевидь посилаючись на статтю New York Times, у якій Вашингтон попередив 14 країн, переважно в Африці, про те, що росія намагається відправити вкрадене українське зерно покупцям за кордон.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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