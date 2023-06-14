Україна і Німеччина активно співпрацюють у розвитку ринків природного газу, біометану та водню — Finance.ua

Україна і Німеччина активно співпрацюють у розвитку ринків природного газу, біометану та водню Сьогодні 20:22 — Енергетика

Заступник міністра енергетики України Микола Колісник провів зустріч з керівником Директорату стабілізації економіки та енергетичної безпеки Міністерства економіки та клімату Німеччини Філіпом Штайнбергом.

Тема зустрічі - виклики для енергетичної безпеки Європи та майбутні кроки з інтеграції національних енергетичних ринків. У центрі уваги були питання зберігання природного газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ), європейські інвестиції в збільшення видобутку українського газу, спільні проєкти з виробництва, зберігання та транспортування біометану і водню.

«Українська газотранспортна система — повноцінна складова європейської газотранспортної системи. Європейська ініціатива спільних закупівель газу, створення нових сталих та стабільних маршрутів постачання є важливими кроками для посилення стійкості ринків у новій енергетичній реальності», — зазначив Микола Колісник.

Сторони обговорили правила безпеки газопостачання в сучасних реаліях, потенціал ПСГ в Україні для забезпечення енергетичної безпеки Європи, окремо приділено увагу зростаючій ролі LNG-інфраструктури та збільшенню частки скрапленого природного газу в енергетичному балансі ЄС.

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