Україна і Колумбія домовились про економічні й оборонні проєкти після війни — Finance.ua
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Україна і Колумбія домовились про економічні й оборонні проєкти після війни

Вчора 10:36
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Президент України Володимир Зеленський домовився з президентом Колумбії Іваном Дуке Маркесом розпочати спільні економічні та оборонні проєкти після війни.
Про це Зеленсьский написав у Twitter.
«Радий встановити контакт з Іваном Дуке Маркесом... Домовилися розпочати спільні економічні та оборонні проекти після війни», — заявив Зеленський.
Він також подякував Колумбії «за гуманітарну допомогу та консолідацію країн Південної Америки на підтримку України».
Нагадаємо, за місяць воєнних дій Українська держава витрачає приблизно 10 млрд доларів. Ці підрахунки Міністерство фінансів України надало під час наради Володимира Зеленського з економічними блоками Офісу президента та Кабінету Міністрів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Економічна Правда
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