Україна готується до збільшення експорту електроенергії в ЄС — Зеленський — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Україна готується до збільшення експорту електроенергії в ЄС — Зеленський

Енергетика
437
Україна готується до збільшення експорту електроенергії споживачам у Європейському Союзі.
Про це Президент України Володимир Зеленський повідомив у відеозверненні наприкінці 154-го дня повномасштабної російсько-української війни.
«Готуємося до збільшення нашого експорту електрики споживачам у Європейському Союзі. Незважаючи на таку війну, ми забезпечили рекордний термін приєднання енергомережі України до енергосистеми усієї Європи. Наш експорт дозволяє нам не лише мати валютний виторг, а й допомагати нашим партнерам вистояти проти російського енергетичного тиску», — сказав Зеленський. Він підкреслив, що влада поступово зробить Україну одним із гарантів європейської енергетичної безпеки — саме за рахунок внутрішнього виробництва електрики.
Як повідомлялося, доходи Української держави від доступу до міждержавних електромереж на транскордонних перетинах із Румунією та Словаччиною за перші 27 днів експорту електроенергії в ЄС перевищили 500 мільйонів гривень.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.