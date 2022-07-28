Україна готується до збільшення експорту електроенергії в ЄС — Зеленський
Україна готується до збільшення експорту електроенергії споживачам у Європейському Союзі.
Про це Президент України Володимир Зеленський повідомив у відеозверненні наприкінці 154-го дня повномасштабної російсько-української війни.
«Готуємося до збільшення нашого експорту електрики споживачам у Європейському Союзі. Незважаючи на таку війну, ми забезпечили рекордний термін приєднання енергомережі України до енергосистеми усієї Європи. Наш експорт дозволяє нам не лише мати валютний виторг, а й допомагати нашим партнерам вистояти проти російського енергетичного тиску», — сказав Зеленський. Він підкреслив, що влада поступово зробить Україну одним із гарантів європейської енергетичної безпеки — саме за рахунок внутрішнього виробництва електрики.
Як повідомлялося, доходи Української держави від доступу до міждержавних електромереж на транскордонних перетинах із Румунією та Словаччиною за перші 27 днів експорту електроенергії в ЄС перевищили 500 мільйонів гривень.
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