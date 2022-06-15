Україна готує план Б у разі неможливості деблокади морських портів — Finance.ua
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Україна готує план Б у разі неможливості деблокади морських портів

15.06.2022, 16:34Казна та Політика
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Україна готує план Б у разі неможливості деблокади морських портівУкраїна готує план Б у разі неможливості деблокади морських портів
Україна вже готує додаткові потужності зі зберігання зерна, що допоможе в разі відсутності експорту через порти зберігати як минулорічні залишки, так і новий врожай, який уже за місяць активно збиратиметься.
Про це розповів перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький, повідомляє пресслужба міністерства.
«Зважаючи на перехідні залишки з минулого року і на прогноз врожайності цього року, може бути дефіцит в межах 10–15 млн тонн. Тому зараз як план Б для зберігання збіжжя в разі неможливості швидкого експорту завозяться мобільні елеваторні банки та рукави, аби мати в резерві потенційне обладнання для зберігання цих додаткових тонн», — розповів він.
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Висоцький уточнив, що загалом в Україні є тисячі елеваторних потужностей, і вони розподілені по всій території нашої держави. Також керівництво країни продовжує спільно з міжнародними партнерами (ООН) працювати в напрямку деблокади морських портів.
«Сама ідея важлива і потрібна, без неї ми не зможемо реалізувати увесь експортний потенціал. І зрозуміло, що для цього потрібно мати декілька факторів: це й достатньо протикорабельної зброї, і забезпечений гарантований військовий супровід. Тому продовжується робота в цьому напрямі. Коли будуть кінцеві узгоджені Україною деталі, можемо повідомити», — додав він.
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Як повідомлялось, згідно з даними Державної служби статистики України, станом на 1 січня 2022 р. загальна потужність зберігання в країні становила 75 млн тонн, включаючи 30,5 млн тонн потужності підприємств, що займаються переробкою та зберіганням, і 44,5 млн тонн — безпосередньо у сільгоспвиробників. Враховуючи потужності в областях з активними бойовими діями, доступними можна вважати лише 60,9 млн тонн ємностей для зберігання. Таким чином, перехідними залишками поточного сезону залишаться заповненими 35% доступних потужностей зерносховищ.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Укрінформ
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