Україна готова припинити транзит, якщо Європа відмовиться від російського газу — Герус — Finance.ua

Україна готова припинити транзит, якщо Європа відмовиться від російського газу — Герус

Вчора 19:42 — Енергетика

Україна готова припинити транзит російського газу своєю територією, якщо європейські країни ухвалять рішення про відмову від нього.

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань енергетики Андрій Герус на брифінгу.

«Як тільки європейські країни перестануть купувати російський газ, ми з радістю перестанемо його транзитувати. Тому тут важлива об’єднана спільна позиція. Ми підтримуємо ембарго як на нафту, нафтопродукти, так і на вугілля та газ», — сказав Герус.

Він наголосив, що Україна купує газ на європейському ринку, і відсутність контрактів із «Газпромом» на постачання «блакитного палива» є принциповою позицією.

Депутат висловив сподівання, що Євросоюз підтримає шостий пакет санкцій проти росії, який включає поступове ембарго на постачання нафти з цієї країни, та розпочне підготовку сьомого пакета. росія має зрозуміти, що війна дорого їй коштуватиме, наголосив Герус.

Транзит газу Україною

Попри війну рф проти України, територією нашої держави продовжує транзитуватися російський газ до Європи. Відбувається це через транзитну угоду між «Нафтогазом» та «Газпромом», яку уклали наприкінці 2019 року строком на п’ять років.

Як писав Bloomberg у середині квітня, «Газпром» скоротив транзит газу через Україну на 68% гарантованого обсягу транзитної угоди. Внаслідок цього ціни на газ у Європі зросли.

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