Україна готова продати свої держкомпанії, але є нюанси - Bloomberg — Finance.ua

Україна готова продати свої держкомпанії, але є нюанси - Bloomberg Сьогодні 09:33 — Казна та Політика

Україна готова продати свої держкомпанії, але є нюанси - Bloomberg

Фонд держмайна України має намір найближчим часом продати великі держкомпанії за заниженими цінами, щоб підтримати економіку на тлі війни.

Як повідомляє Bloomberg, таку заяву зробив глава Фонду держмайна Рустем Умеров, зазначивши при цьому, що Україна шукає інвесторів, досить сміливих, щоб зробити ставку на те, що вона відіб’є російське вторгнення.

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Як йдеться в матеріалі, Київ може заробити понад 400 мільйонів доларів за рахунок продажу підприємств, починаючи від виробника добрив і закінчуючи комунальними підприємствами, металургійними заводами та виробником інсуліну. Ще $190 млн можуть надійти від оренди сільськогосподарських угідь.

«Якщо ми не продамо їх в цьому році, то в наступному році їх цінністю буде тільки нерухомість, а через рік — тільки земля, на якій вони стоять», — сказав Умеров.

Нагадаємо, 28 липня 2022 року Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект № 7451 щодо спрощення приватизації, в тому числі для сприяння релокації підприємств. 1 вересня 2022 року в Україні стартувала масова приватизація.

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Після запуску малої приватизації за новим законом у вересні 2022 року до державного бюджету щомісяця надходило в середньому близько 470 млн грн. Загалом у 2022 році на аукціонах малої приватизації держава заробила 1,7 млрд грн.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив плани уряду щодо приватизації на 2023 рік. Прем’єр зазначив, що відновлюється велика приватизація для стимулювання інвестицій.

«Прискорюємо ліквідацію неспроможних підприємств. Оновлюємо перелік стратегічних підприємств, які не підлягають приватизації. Розробляємо стратегію управління підприємствами, які були конфісковані у підсанкційних осіб. Оптимізуємо структуру ФДМУ», — додав Шмигаль.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНІАН За матеріалами:

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