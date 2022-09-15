Україна експортує в Європу 600 МВт/год електроенергії – Укренерго — Finance.ua
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Україна експортує в Європу 600 МВт/год електроенергії – Укренерго

Енергетика
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Україна експортує в Європу 600 МВт/год електроенергії – Укренерго
Україна експортує в Європу 600 МВт/год електроенергії – Укренерго
Наразі Україна виробляє достатньо електроенергії, щоб не лише забезпечити власні потреби, а й експортувати її до сусідніх країн: Молдови, Польщі, Румунії і Словаччини.
Про це на брифінгу повідомив голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.
«Поки Україна не імпортує, а експортує електроенергію, допомагаючи нашим сусідам закрити дефіцит в балансі, який в них сформований і який буде підсилюватись під час наступної зими. Сьогодні українська енергосистема звикає до ролі гаранта європейської енергетичної безпеки. Навіть в ситуації, коли ЗАЕС не виробляє електроенергію, Україна продовжує експортувати досить значні обсяги електроенергії. Це більше ніж 600 мегаватт потужності, яка експортується практично рівним графіком до Молдови, Польщі, Румунії і Словаччини», — повідомив Кудрицький.
Він також додав, що наразі йдуть перемовини з європейцями, аби розширити обсяги експорту електроенергії.
«Ми активно намагаємося просувати ідею того, що експорт електроенергії з України — це не лише фінансова підтримка для України, українського ВВП, експортної і валютної виручки, це також і фактор безпеки Європи», — зазначив Кудрицький.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНН
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