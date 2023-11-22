Україна домовилася про повернення «скіфського золота» — Finance.ua

Україна домовилася про повернення «скіфського золота» Вчора 15:45 — Казна та Політика

Україна домовилася про повернення «скіфського золота», Фото: Peter Dejong

Міністерство культури та інформаційної політики України та археологічний музей Амстердамського університету (Музей Алларда Пірсона) підписали угоду про повернення колекції «скіфського золота» із чотирьох кримських музеїв в Україну.

Про це у середу, 22 листопада, повідомила прес-служба українського відомства.

У лютому 2014 року колекцію «скіфського золота» було відправлено з кримських музеїв на виставку до Нідерландів. Після того як півострів анексувала росія, повернення колекції стало предметом суперечок. Повернути її вимагали як кримські музеї, так і Україна. Верховний суд Нідерландів зрештою зобов’язав повернути колекцію Україні.

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«Повернення артефактів особливого історичного та культурного значення — знаковий та багатогранний процес. Він поєднує правові, музейні, дипломатичні та логістичні аспекти. Ми з нетерпінням чекаємо на повернення колекцій, одна з яких відома як „скіфське золото“, додому в Україну», — повідомив в. о. міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв.

Україна також подякувала нідерландській стороні за рішення не стягувати витрати за зберігання музейних експонатів.

Колекція «скіфського золота» складається з експонатів колекції музеїв «Керченський історико-культурний заповідник», «Бахчисарайський історико-культурний заповідник», «Центральний музей Тавриди» та національного заповідника «Херсонес Таврійський».

Судові справи між росією та Україною з приводу експонатів тривали дев’ять років.

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Deutsche Welle За матеріалами:

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