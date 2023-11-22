Україна домовилася про повернення «скіфського золота» — Finance.ua

Україна домовилася про повернення «скіфського золота»
Міністерство культури та інформаційної політики України та археологічний музей Амстердамського університету (Музей Алларда Пірсона) підписали угоду про повернення колекції «скіфського золота» із чотирьох кримських музеїв в Україну.
Про це у середу, 22 листопада, повідомила прес-служба українського відомства.
У лютому 2014 року колекцію «скіфського золота» було відправлено з кримських музеїв на виставку до Нідерландів. Після того як півострів анексувала росія, повернення колекції стало предметом суперечок. Повернути її вимагали як кримські музеї, так і Україна. Верховний суд Нідерландів зрештою зобов’язав повернути колекцію Україні.
«Повернення артефактів особливого історичного та культурного значення — знаковий та багатогранний процес. Він поєднує правові, музейні, дипломатичні та логістичні аспекти. Ми з нетерпінням чекаємо на повернення колекцій, одна з яких відома як „скіфське золото“, додому в Україну», — повідомив в. о. міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв.
Україна також подякувала нідерландській стороні за рішення не стягувати витрати за зберігання музейних експонатів.
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Колекція «скіфського золота» складається з експонатів колекції музеїв «Керченський історико-культурний заповідник», «Бахчисарайський історико-культурний заповідник», «Центральний музей Тавриди» та національного заповідника «Херсонес Таврійський».
Судові справи між росією та Україною з приводу експонатів тривали дев’ять років.
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