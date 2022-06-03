Україна домовилась про будівництво 5 атомних енергоблоків і постачання ядерного палива з Westinghouse — Finance.ua

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, домовленості стануть черговим потужним кроком на шляху енергонезалежності України, її безвуглецевого майбутнього.
Згідно з угодами, буде збільшено кількість енергоблоків АЕС, що будуватимуться за технологією АР1000 в Україні, з 5 до 9. Це реактори нового покоління з найкращими в галузі експлуатаційними характеристиками та можливістю працювати в режимі маневрування.
Також було досягнуто домовленості щодо збільшення обсягів постачання американського ядерного палива для потреб усіх українських АЕС. Йдеться про забезпечення паливом наявних енергоблоків і тих, які будуть побудовані в Україні в рамках співпраці.
Паливо постачатиметься з виробничого майданчика Westinghouse у Швеції.
При цьому виробництво компонентів тепловиділяючих збірок відбуватиметься в Україні на базі одного з відокремлених підрозділів НАЕК «Енергоатом».
Крім того, компанії підтвердили намір створити інженерно-технічний центр Westinghouse в Україні, який займатиметься супроводом будівництва та експлуатації енергоблоків АР1000 в Україні, а також майбутньою програмою виведення з експлуатації енергоблоків українських АЕС.
Зараз в енергосистемі України є 15 діючих атомних енергоблоків на 4 АЕС.
З початком війни у лютому 2022 року Україна повністю відмовилась від російського ядерного палива.