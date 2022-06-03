Україна домовилась про будівництво 5 атомних енергоблоків і постачання ядерного палива з Westinghouse — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Україна домовилась про будівництво 5 атомних енергоблоків і постачання ядерного палива з Westinghouse

Вчора 15:11Енергетика
449
Україна домовилась про будівництво 5 атомних енергоблоків і постачання ядерного палива з WestinghouseУкраїна домовилась про будівництво 5 атомних енергоблоків і постачання ядерного палива з Westinghouse
Державне підприємство НАЕК «Енергоатом» та американська компанія Westinghouse Electric Company домовились про будівництво нових енергоблоків АЕС та збільшення обсягів постачання ядерного палива.
Про це повідомила пресслужба міністерства енергетики України.
2 червня президент «Енергоатому» Петро Котін та президент і головний виконавчий директор Westinghouse Electric Company Патрік Фрагман підписали 3 угоди про посилення співпраці між компаніями.
Читайте також
За словами міністра енергетики Германа Галущенка, домовленості стануть черговим потужним кроком на шляху енергонезалежності України, її безвуглецевого майбутнього.
Згідно з угодами, буде збільшено кількість енергоблоків АЕС, що будуватимуться за технологією АР1000 в Україні, з 5 до 9. Це реактори нового покоління з найкращими в галузі експлуатаційними характеристиками та можливістю працювати в режимі маневрування.
Також було досягнуто домовленості щодо збільшення обсягів постачання американського ядерного палива для потреб усіх українських АЕС. Йдеться про забезпечення паливом наявних енергоблоків і тих, які будуть побудовані в Україні в рамках співпраці.
Місце для вашої реклами
Паливо постачатиметься з виробничого майданчика Westinghouse у Швеції.
При цьому виробництво компонентів тепловиділяючих збірок відбуватиметься в Україні на базі одного з відокремлених підрозділів НАЕК «Енергоатом».
Крім того, компанії підтвердили намір створити інженерно-технічний центр Westinghouse в Україні, який займатиметься супроводом будівництва та експлуатації енергоблоків АР1000 в Україні, а також майбутньою програмою виведення з експлуатації енергоблоків українських АЕС.
Зараз в енергосистемі України є 15 діючих атомних енергоблоків на 4 АЕС.
З початком війни у лютому 2022 року Україна повністю відмовилась від російського ядерного палива.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Українська правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.