Україна до кінця року хоче отримати $20 мільярдів на покриття дефіциту держбюджету — Finance.ua
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Україна до кінця року хоче отримати $20 мільярдів на покриття дефіциту держбюджету

Вчора 15:30Казна та Політика
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Україна до кінця року хоче отримати $20 мільярдів на покриття дефіциту держбюджетуУкраїна до кінця року хоче отримати $20 мільярдів на покриття дефіциту держбюджету
Міністерство фінансів України веде перемовини і планує до кінця року залучити 20 млрд доларів у вигляді грантової і кредитної допомоги на фінансування дефіциту державного бюджету.
Про це міністр фінансів Сергій Марченко сказав під час виступу на Комітеті з питань фінансів, податкової та митної політики.
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«До кінця року ми бачимо можливим залучити... Цей місяць (червень. — Ред.) у нас 4,8 млрд доларів, у липні — теж більше 4 млрд доларів. До кінця року наші очікування, ми додатково хочемо зібрати ще 20 млрд доларів. Ми зараз активно ведемо перемовини про це», — зазначив він.
Нагадаємо, за даними Міністерства фінансів, щомісячний дефіцит державного бюджету України сягає 5 млрд доларів.
За словами Сергія Марченка, видатки державного бюджету у травні становили 250 млрд грн, а доходи від податкової та митниці — лише 83 млрд грн (33% від видатків).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: УНІАН
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