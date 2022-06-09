Україна до кінця року хоче отримати $20 мільярдів на покриття дефіциту держбюджету — Finance.ua

Україна до кінця року хоче отримати $20 мільярдів на покриття дефіциту держбюджету

Вчора 15:30 — Казна та Політика

Україна до кінця року хоче отримати $20 мільярдів на покриття дефіциту держбюджету

Міністерство фінансів України веде перемовини і планує до кінця року залучити 20 млрд доларів у вигляді грантової і кредитної допомоги на фінансування дефіциту державного бюджету.

Про це міністр фінансів Сергій Марченко сказав під час виступу на Комітеті з питань фінансів, податкової та митної політики.

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«До кінця року ми бачимо можливим залучити... Цей місяць (червень. — Ред.) у нас 4,8 млрд доларів, у липні — теж більше 4 млрд доларів. До кінця року наші очікування, ми додатково хочемо зібрати ще 20 млрд доларів. Ми зараз активно ведемо перемовини про це», — зазначив він.

Нагадаємо, за даними Міністерства фінансів, щомісячний дефіцит державного бюджету України сягає 5 млрд доларів.

За словами Сергія Марченка, видатки державного бюджету у травні становили 250 млрд грн, а доходи від податкової та митниці — лише 83 млрд грн (33% від видатків).

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