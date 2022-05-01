Україна до кінця 2024 року створить інтегровану систему радіаційного моніторингу, що взаємодіє з аналогічною системою ЄС — Finance.ua
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Україна до кінця 2024 року створить інтегровану систему радіаційного моніторингу, що взаємодіє з аналогічною системою ЄС

Вчора 19:12Енергетика
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Україна до кінця 2024 року створить інтегровану систему радіаційного моніторингу, що взаємодіє з аналогічною системою ЄСУкраїна до кінця 2024 року створить інтегровану систему радіаційного моніторингу, що взаємодіє з аналогічною системою ЄС
Кабінет Міністрів оприлюднив розпорядження № 323-р від 29 квітня 2022 року «Про схвалення Стратегії інтегрованої автоматизованої системи радіаційного моніторингу на період до 2024 року».
«В результаті реалізації Стратегії передбачається створити інтегровану автоматизовану систему радіаційного моніторингу, яка коректно функціонуватиме та буде сумісною з системою радіологічного моніторингу ЄС», — йдеться в тексті документа.
Як йдеться в ньому, створення такої системи дозволить виявляти в режимі реального часу радіаційні забруднення та загрози транскордонного перенесення радіоактивних речовин.
"Реалізація Стратегії сприятиме впровадженню сучасного інструменту моніторингу радіаційної обстановки на території України, підвищенню оперативності та ефективності схвалення рішень щодо впровадження заходів радіаційного захисту у разі виникнення радіаційної загрози, зокрема у разі транскордонного перенесення радіоактивних речовин.
При цьому до кінця 2022 року планується визначити коло суб’єктів, які здійснюватимуть збір, обробку та передачу радіологічної інформації, а також розробити нормативно-правові акти, необхідні для побудови інтегрованої автоматизованої системи радіаційного моніторингу.
Організаційне забезпечення та моніторинг реалізації стратегії, а також координацію суб’єктів моніторингу здійснює Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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