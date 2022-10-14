Україна до кінця 2022 року відкриє три пункти пропуску на західному кордоні — Finance.ua

Україна до кінця 2022 року відкриє три пункти пропуску на західному кордоні Вчора 11:29 — Казна та Політика

Україна до кінця 2022 року відкриє три пункти пропуску на західному кордоні

До кінця 2022 року планується відкриття трьох пунктів пропуску через державний кордон на заході України: один Ніжанковичі-Мальховичі на кордоні з Польщею, та два Красноїльськ-Вікову-де-Сус та Дяківці-Раковець — на кордоні з Румунією.

Про це повідомив агентству Укрінформ заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм.

За його словами, пункт пропуску Ужгород-Вишнє Німецьке на кордоні зі Словаччиною буде відкрито у першому кварталі 2023 року.

«Пункт Красноїльськ — Вікову-де-Сус буде запущений поетапно, починаючи з цього місяця. Спочатку буде дозволено проїзд для автомобілів вагою до 3,5 тонн, потім — для порожніх вантажівок і згодом функціонуватиме на повну потужність. Також до кінця року плануємо відкрити для транспорту Дяківці — Раковець і Ніжанковичі — Мальховичі. Пункт Ніжанковичі спочатку функціонуватиме тільки для проїзду порожніх транспортних засобів. Він будується з нуля. Він є тимчасовим і потрібним, щоб прискорити транспортний потік уздовж усього західного кордону. Також сподіваюся, що у першому кварталі наступного року буде запущено в роботу пункт пропуску Ужгород-Вишнє Німецьке», — сказав Найєм.

Також ведеться робота з відновлення шляхів за напрямками Делово-Валя-Вішеулуй та Тересва-Кімпулунг ла Тиса.

За часи незалежності було відкрито лише один новий пункт пропуску — Краковець-Корчова на кордоні з Польщею.

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