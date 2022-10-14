Україна до кінця 2022 року відкриє три пункти пропуску на західному кордоні — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Україна до кінця 2022 року відкриє три пункти пропуску на західному кордоні

Казна та Політика
254
Україна до кінця 2022 року відкриє три пункти пропуску на західному кордоні
Україна до кінця 2022 року відкриє три пункти пропуску на західному кордоні
До кінця 2022 року планується відкриття трьох пунктів пропуску через державний кордон на заході України: один Ніжанковичі-Мальховичі на кордоні з Польщею, та два Красноїльськ-Вікову-де-Сус та Дяківці-Раковець — на кордоні з Румунією.
Про це повідомив агентству Укрінформ заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм.
За його словами, пункт пропуску Ужгород-Вишнє Німецьке на кордоні зі Словаччиною буде відкрито у першому кварталі 2023 року.
«Пункт Красноїльськ — Вікову-де-Сус буде запущений поетапно, починаючи з цього місяця. Спочатку буде дозволено проїзд для автомобілів вагою до 3,5 тонн, потім — для порожніх вантажівок і згодом функціонуватиме на повну потужність. Також до кінця року плануємо відкрити для транспорту Дяківці — Раковець і Ніжанковичі — Мальховичі. Пункт Ніжанковичі спочатку функціонуватиме тільки для проїзду порожніх транспортних засобів. Він будується з нуля. Він є тимчасовим і потрібним, щоб прискорити транспортний потік уздовж усього західного кордону. Також сподіваюся, що у першому кварталі наступного року буде запущено в роботу пункт пропуску Ужгород-Вишнє Німецьке», — сказав Найєм.
Також ведеться робота з відновлення шляхів за напрямками Делово-Валя-Вішеулуй та Тересва-Кімпулунг ла Тиса.
За часи незалежності було відкрито лише один новий пункт пропуску — Краковець-Корчова на кордоні з Польщею.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.