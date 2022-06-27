Україна для членства в ЄС має вдосконалити боротьбу з відмиванням коштів. Про які кроки йдеться — Finance.ua
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Україна для членства в ЄС має вдосконалити боротьбу з відмиванням коштів. Про які кроки йдеться

Казна та Політика
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Україна для членства в ЄС має вдосконалити боротьбу з відмиванням коштів. Про які кроки йдеться
Україна для членства в ЄС має вдосконалити боротьбу з відмиванням коштів. Про які кроки йдеться
Державна служба фінансового моніторингу спрямувала в Кабінет міністрів низку заходів у сфері боротьби з відмиванням коштів, які необхідно вжити найближчим часом для виконання висновків та рекомендацій Європейської Комісії щодо заявки України на членство в ЄС.
Про це пише ZN з посиланням на перелік рекомендацій.
Заходи мають привести законодавство України у сфері боротьби з відмиванням грошей у відповідність зі стандартами Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмивання грошей (FATF).
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Зокрема Україна має криміналізувати контрабанду товарів; доповнити Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань відомостями про кінцевих бенефіціарних власників.
Також стоїть завдання:
  • удосконалити нагляд за суб’єктами первинного фінансового моніторингу: аудиторами, бухгалтерами, адвокатами тощо;
  • удосконалити законодавство з питань брокерської діяльності у сфері нерухомості;
  • створити Єдиний реєстр рахунків фізичних і юридичних осіб, індивідуальних банківських сейфів як єдиної державної інформаційної системи;
  • змінити законодавство в частині впровадження механізму верифікації кінцевих бенефіціарних власників.
Усі ці зміни мають кінцевий термін впровадження — кінець поточного 2022 року.

Довідка Finance.ua:

  • лідери країн ЄС підтримали надання статусу кандидата в члени ЄС Україні та Молдові на саміті Європейської Ради в четвер, 23 червня. Водночас для України прописали вимоги, які вона має виконати, щоб не втратити новий статус і просуватися до наступного етапу процедури. Зокрема, йдеться про боротьбу з корупцією та судову реформу;
  • у ЄС зазначають, що офіційні переговори з кандидатами розпочнуться після виконання ними умов, зазначених у висновках Єврокомісії щодо заявок на членство;
  • сама процедура членства — це процес, який охоплює складний набір кроків та умов, які зазвичай можуть тривати понад 10 років.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Forbes.ua
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