Україна через війну втратила 2,4 млн робочих місць, — ООН — Finance.ua
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Україна через війну втратила 2,4 млн робочих місць, — ООН

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Україна через війну втратила 2,4 млн робочих місць, — ООН
Україна через війну втратила 2,4 млн робочих місць, — ООН
Окрім жахливих гуманітарних проблем, війна в Україні мала різкий негативний вплив на економіку країни та ринок праці. За оцінками Міжнародної організації праці, зайнятість у 2022 році буде на 15,5% (2,4 млн робочих місць) нижчою за рівень 2021 року.
Про це повідомляється у доповіді МОП (спеціалізованої установи системи ООН).
Цей прогноз не такий низький, як оцінка МОП у квітні 2022 року, незабаром після початку війни, згідно з якою прогнозувалася втрата 4,8 млн робочих місць.
Позитивна зміна є наслідком зменшення кількості територій України, що перебувають під окупацією чи з активними бойовими діями. Однак це часткове відновлення ринку праці є скромним і дуже крихким, зазначають у МОП.
У доповіді попереджається, що велика кількість внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та біженців, які шукають роботу в Україні та інших країнах, ускладнює проблему та може призвести до зниження заробітної плати.
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За оцінками МОП, 10,4% усієї довоєнної робочої сили країни нині є біженцями в інших країнах. Ця група з 1,6 млн осіб складається переважно з жінок, багато з яких раніше працювали у сфері освіти, охорони здоров’я та соціального забезпечення. Нещодавнє опитування показало, що на сьогоднішній день 28% опитаних українських біженців знайшли роботу з найму або самозайняті в країнах, що їх приймають.
«Наслідки конфлікту відчуваються на ринках праці сусідніх країн, що може призвести до політичної дестабілізації та дестабілізації ринку праці в цих країнах. Ще далі, у Центральній Азії та в усьому світі, вони знаходять своє відображення у більш високих та нестійких цінах, зростанні відсутності продовольчої безпеки та бідності», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у жовтні Національний банк України оновив прогноз рівня безробіття в Україні щодо методології Міжнародної організації праці. Прогноз на 2022 рік покращено з 28,9% до 28,6%, на 2023 рік — з 27,0% до 26,9%.
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За матеріалами:
РБК-Україна
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