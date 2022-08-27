Україна буде забезпечена картоплею, її вартість не зростатиме — експерт Вчора 03:00 — Аграрний ринок

Україна цього року буде забезпечена картоплею. Її вартість буде прийнятною і не зростатиме. Таку думку висловив журналісту заступник директора з наукової роботи з питань селекції та насінництва Інституту картоплярства НААН України Микола Фурдига, коментуючи цьогорічний урожай.

«Потрібно враховувати той фактор, що десь на 30% менше посадили, але багато хто виїхав — це теж треба враховувати. Кліматичні умови склалися насамперед так, що на початку вегетації було мало опадів, і картопля зав’язала менше бульб, але коли пішли дощі, то вони стали більшими», — розповів Фурдига.

Він зазначив, що у Сумській області, Харківській області, Чернігівській області та частині Київської області із запізненням посадили картоплю, бо проводили розмінування.

«Україну буде забезпечено картоплею повністю. Ціна буде прийнятною і не зростатиме вгору. Я думаю, що у межах 7-8 грн будуть оптові ціни в період заготівлі», — сказав Фурдига.

Крім того, він прокоментував імпорт картоплі.

«Через подорожчання валюти економічно не вигідно її завозити. Я не думаю, що буде велика кількість імпортної картоплі в Україні, бо достатньо вирощено. Урожай буде не найкращим, як у минулих роках, але буде достатнім, щоб задовольнити потреби населення», — зазначив Фурдига.

Він розповів, що враховуючи те, що за кордоном, наприклад, у таких країнах як у Франція, Німеччина, Нідерланди через брак вологи врожаї не будуть більшими, як наслідок ціна підскочить.

«Не буде економічно вигідно, тому що логістика піднялася і недостатня кількість буде у них, щоб імпортувати нам», — додав Фурдига.

УНН За матеріалами:

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